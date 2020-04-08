 Кабмин определил порядок обязательной обсервации

Соответствующее решение правительство утвердило 8 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Проектом изменений в постановление №211 предлагается определить порядок осуществления обязательной госпитализации лиц в обсерваторы и порядок оплаты расходов на такие меры за счет местных бюджетов с дальнейшим возмещением за счет резервного фонда. Кроме того, уточняется перечень случаев, когда не применяется запрет, предусмотренный карантинными мерами", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.