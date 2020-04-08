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 Кабмин определил порядок обязательной обсервации

Кабинет министров Украины определил порядок обязательной обсервации, а также оплаты расходов на обсервацию из местных бюджетов с дальнейшим возмещением за счет резервного фонда.

Соответствующее решение правительство утвердило 8 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Проектом изменений в постановление №211 предлагается определить порядок осуществления обязательной госпитализации лиц в обсерваторы и порядок оплаты расходов на такие меры за счет местных бюджетов с дальнейшим возмещением за счет резервного фонда. Кроме того, уточняется перечень случаев, когда не применяется запрет, предусмотренный карантинными мерами", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187633
 
 
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