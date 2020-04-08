 Lufthansa закроет дочернюю авиакомпанию и сократит парк самолетов из-за кризиса

Как сообщила авиакомпания, совет директоров Lufthansa не ожидает, что авиационная отрасль сможет быстро вернуться к уровням до начала коронавирусного кризиса, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Потребуются месяцы для полного снятия глобальных ограничений на поездки и годы, пока мировой спрос на авиаперевозки вернется к докризисному уровню", – отмечается в сообщении.

В связи с этим руководство Lufthansa приняло решение о значительном снижении перевозочных мощностей.

В том числе полностью прекратит полеты бюджетный авиаперевозчик Germanwings, который входит в группу Lufthansa. Кроме того, из эксплуатации будет выведено более 40 самолетов.

Сокращение авиапарка затронет все дочерние компании перевозчика – Eurowings, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines.

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Сотрудникам, которых затронет план реструктуризации, Lufthansa предложит трудоустройство в других подразделениях группы. Переговоры об этом будут проведены с профсоюзами в минимальные сроки.

Группа Lufthansa в 2019 году перевезла рекордное количество пассажиров – более 145 млн человек. Загруженность рейсов составляла 82,5%.

Кроме пассажирских авиаперевозчиков в группу входят логистические, технические и обслуживающие компании. Штат на конец прошлого года насчитывал свыше 135,35 тыс. человек.