 Пассажиропоток в аэропорту "Борисполь" за март упал почти на 50%

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе предприятия, передает БизнесЦензор.

Это произошло на фоне введенных правительством Украины ограничений на выполнение регулярных рейсов, которое начало действовать с 17 марта.

С этого момента аэропорт "Борисполь" обслуживает только чартерные рейсы с пассажирами и самолеты, перевозящие грузы.

Международный пассажиропоток в марте 2020 года составил 452,7 тыс. человек (-48,6%), внутренний - 33,8 тыс. человек (-59,1%).

Число рейсов уменьшилось на 41,4% до 4 481. Из них 3 998 были международными (-39,3%), 483 - внутренними (-54,7%).

В первом квартале 2020 года пассажиропоток аэропорта "Борисполь" составил 2 млн 436,9 тыс. человек, что на 8,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

2 млн 249 тыс. пассажиров воспользовались международными рейсами (-7,2%), 187,9 тыс. пассажиров вылетели или прилетели внутренними рейсами (-19%).

Число рейсов за отчетный период уменьшилось на 12,8% до 19 088. Из них 16 754 рейса были международными (-11,3%), 2 334 рейса - внутренними (-22,5%).