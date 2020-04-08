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Все про:наблюдательный совет (303) назначение (564) Приватбанк (1126)

 "Приватбанк" назначил нового руководителя электронного бизнеса

Наблюдательный совет государственного "Приватбанка" с 6 апреля поручил члену правления по вопросам информационных технологий Андрею Гриценюку на условиях совмещения выполнение работы члена правления по вопросам электронного бизнеса, без освобождения его от основной деятельности.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Гриценюк был назначен членом правления по вопросам информационных технологий с 1 апреля 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Изменения в персональном составе должностных лиц состоялись в соответствии с действующим законодательством Украины", – уточняется в сообщении.

Банк отметил, что Гриценюк в течение последних пяти лет также работал замдиректора и начальником управления системного обеспечения департамента информационных технологий Национального банка Украины (НБУ), а также замдиректора и начальником управления обслуживания пользователей того же департамента.

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Как сообщалось, набсовет "Приватбанка" на заседании 31 марта принял решение о расторжении с 3 апреля трудового договора с членом правления по вопросам электронного бизнеса Сергеем Харитичем.

Сергей Харитич занимал должность руководителя направления электронного бизнеса "Приватбанка" с 1 сентября 2018 года. Вместо него пока никто не избран.

Наблюдательный совет "Укргазбанка" уже выбрал Сергея Харитича членом правления с 9 апреля на срок 5 лет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187614
 
 
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