 Кабмин начнет доплаты пенсионерам по 1 тысяче со следующей недели, – премьер

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Уже со вчерашнего дня мы начали дополнительные выплаты пенсионерам, которым за 80. Со следующей недели будем доплачивать по тысяче гривен тем, у кого пенсия ниже пяти тысяч гривен. И к концу апреля эти деньги получат все такие пенсионеры", – отметил Шмыгаль.

Кроме того, по поручению президента правительство классифицировало категории населения, которым будет оказана дополнительная помощь. Речь идет о безработных, малообеспеченных семьях с детьми, малом и среднем бизнесе.

Как сообщалось, Пенсионный фонд уже начал выплату компенсации по 500 грн для 1,48 млн пенсионеров старше 80 лет.

Напомним, Кабинет министров 1 апреля принял решение с апреля установить ежемесячную выплату в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9 205 грн.

При этом для пенсионеров старше 80 лет со страховым стажем для женщин 20 лет и для мужчин 25 лет, минимальная пенсионная выплата составит не менее 2600 грн.

Кабмин также принял решение о выплате по 1 000 грн всем пенсионерам с пенсией меньше 5 000 грн в месяц и об индексации пенсий с 1 мая, однако они станут возможны только после внесения изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год".