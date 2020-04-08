 Криклий подтвердил увольнение второго руководителя "Укрзализныци" за два месяца

Об этом на брифинге заявил заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

"К сожалению, он не оправдал доверия и в ближайшее время будет уволен. Это вопрос нескольких дней", – сказал министр.

Криклий также пояснил приостановку конкурса на главу "Укрзализныци" введенным карантином и невозможностью со стороны всех претендентов пройти собеседование.

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Как сообщалось, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что наблюдательный совет "Укрзализныци" отстранил Желько Марчека от руководства компанией.

Напомним, Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы правления АО "Укрзализныця" члена правления компании Желько Марчека 5 февраля до назначения председателя правления общества в установленном порядке.

Перед этим Кабинет министров на заседании 29 января согласовал решение набсовета компании об увольнении главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Сам Кравцов уточнил, что получит "немеленькую" компенсацию за досрочное расторжение контракта. На должности главы "Укрзализныци" в 2018 году он получил 9,75 млн грн.