 Крупные банки возобновили выдачу наличной валюты

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службы финучреждений, передает БизнесЦензор.

В пресс-службе "Приватбанка" отметили, что банк со 2 апреля возобновил выдачу наличной валюты с карт и счетов, а также переводов по предзаказу онлайн. В то же время операции по продаже валюты по-прежнему доступны только онлайн, вместе с тем после обмена валюту можно снять в банке.

В "Укрэксимбанке" сообщили, что банк выполняет все свои обязательства по выдаче наличных средств в соответствии с условиями договоров, а также осуществляет операции купли-продажи иностранной валюты в рамках действующего законодательства. Отмечается, что никакие ограничения в настоящее время не установлены.

"В то же время клиентам даются рекомендации о нецелесообразности хранения дома больших объемов наличности и предлагается пролонгация вкладов с увеличением процентной ставки при перезаключении договоров на новый срок", – уточнили в пресс-службе финучреждения.

При этом в банке уточнили, что для снятия средств в крупном размере их нужно предварительно заказать, чтобы финучреждение могло подкрепить отделения нужной суммой, для чего требуется от одного до трех дней в зависимости от расположения филиала.

В то же время "Альфа-Банк" сообщил, что еще на прошлой неделе полностью восстановил выдачу наличных долларов США и евро с текущих и карточных счетов, а также продажу и покупку валюты по всей сети отделений.

Согласно сообщению на сайте банка "Пивденный", банк с 6 апреля также полностью возобновил выдачу переводов в наличной форме в долларах США.

"Сейчас для клиентов нет никаких ограничений по операциям с наличной валютой. Переводы предоставляются в кассе отделений банка без ограничений в пределах остатка в кассе и с учетом предварительных заказов", – говорится в сообщении.

Банк отметил, что с 31 марта он возобновил для клиентов возможность покупки в кассах отделений наличных долларов США без ограничений.

Кроме того, финучреждения призывают пользоваться онлайн-банкингом и избегать посещения отделений и операций с наличными.

Как сообщалось, в марте из-за повышенного спроса банки столкнулись с нехваткой наличной валюты в кассах. В НБУ пояснили, что из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.

В предыдущие недели с целью подкрепления касс банков наличной валютой Нацбанк организовал три операции по обмену наличного доллара и две – евро, на которых реализовал в целом $551,5 млн и 41,2 млн евро, причем на последних аукционах предложение валюты превышало спрос.