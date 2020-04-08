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 Регуляторная политика, Энергетика
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 "Укрэнерго" приостановит импорт электроэнергии из России и Беларуси с 10 апреля (обновлено)

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила для участников рынка электрической энергии ряд мер, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования в условиях карантина предприятий, поставляющих электроэнергию населению и малым небытовым потребителям.

Соответствующее постановление НКРЭКУ №766 было принято на заседании комиссии в среду, 8 апреля, передает БизнесЦензор.

Документ, среди прочего, предусматривает временное прекращение импорта элетроэнергии из Российской Федерации и Беларуси.

При этом оператор системы передачи НЭК "Укэнерго" должен аннулировать результаты всех годовых аукционов, на которых была распределена пропускная способность межгосударственного сечения с указанными странами.

Оператор также обязан полностью ограничить ранее распределенный на месячных и суточных аукционах доступ к сечению с РФ и Беларусью и свести к нулю предложение доступа к пропускной способности на будущих месячных и суточных аукционах.

Кроме этого, "Укрэнерго" заперщено присваивать энергопоставляющим компаниям статус "дефолтный", который закрывает им возможность принимать участие в торговле электроэнергией. Также запрещено ограинчение поставок электроэнергии из-за задолженности поставщикам универсальных услуг (ПУП) и операторам систем распределения (облэнерго).

Максимальная цена электроэнергии на Балансируеющем рынке ограничивается размером 105% от цены Рынка на сутки вперед (РСВ), а не 115%, как было ранее.

Поставщики электроэнергии со статусом ПУП также обязаны организовать передвежные пункты приема платежей за электроэнергию и провести разъяснительную работу среди всех категоирй потребителей относительно дистанционной оплаты электроэнергии или оплаты в передвижных пунктах приема платежей.

Пункт 8 постановления НКРЭКУ обязывает НЭК "Укрэнерго" анулировать все аукционы по распределению межгосударственного сечения со странами, не входящими в Энергетическое Сообщество (Россия, Беларусь, Молдова). Пропускная способность мощности для импорта и экспорта электроэнергии в эти страны должна составиьт 0 МВт.

В свою очередь в пресс-службе "Укрэнерго" вечером в среду сообщили, что во исполнение постановления НКРЭКУ №766 от 8 апреля, импорт электроэнергии из России и Беларуси будет ограничен до нуля с 10 апреля.

В компании пояснили, что в соответствии с действующим законодательством и соглашениями о параллельной работе с Беларусью и Россией, корректировать графики ВЭД можно только предварительно – за два дня до осуществления конкретных импортно-экспортных операций.

"То есть фактическое ограничение импорта из России и Беларуси на период карантина и 30 дней после него состоится с 10 апреля", – отмечается в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187578
 
   
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 Топ комментарии
 
А вам надо из России, Путину на радость?
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А у тебя вариантов не много,или кацап или хохол, но не украинец точно.
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Зачем???Ахметову на радость или боятся,что вирус по проводам перейдет?
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А вам надо из России, Путину на радость?
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Не исключено,от этого ховна можно любых пакостей ожидать. И да, имя своего царя пиши с большой буквы,а то ненароком следственный коммитет дело заведет за неуважение к всевышнему.
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На каком основании ты меня в русские записал?
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А у тебя вариантов не много,или кацап или хохол, но не украинец точно.
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Ясно,аргументы в методичке закончились,убогий.
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У нас нет царей,у нас не клоунов,а ваш вшивый цирк в.ы.е.б.и.м за три секунды,Приплывайте ещё за "пряниками"на шлюпках одновёсельных,мишени нужны))
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здесь дело не в ***** (там копеечные объемы были), здесь дело в ахметке. Зе прогнулись и избавили монополиста от конкурентов, которыые сбивали цену. Теперь ахметка вновь монопольно может ставить абсолютно любые тарифы
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от таких соседей надо осторонь держаться.как то так...
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Вся ця вакханалія з подачею електики з московії лише для руйнування українських енергосистем. Вже давно зупинені, деякі енергоблоки на АЕС, призупинені ТЕС, зменшено подачу з ГЕС, через надлишок електроенергії на внутрішньому ринку!
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нафіга ???
щоб ахметка почав шантаж і піднімати ціну на свою е/е ?

зе або перед бенєю згинається у стилі 'чіво ізволітє',
або перед ахметкою
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Ви ,там в московії ,не в курсах що розроблена ринкова система подачі електрики з ЄС? Тільки зелене марево все це руйнує..
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Выбор конечно небольшой, но лучше рыжему татарину платить , чем русне. В наросеюшке цена на нефть упала, а мы еще и их электричество брать не будем - это же какая репоедам польза.
Хотя понятно , что лобируют интересы ахметки, но из двух зол нужно выбирать меньшее.
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Что за бред, или отменяйте или разрешайте, при чем здесь карантин то, по проводам вирус не передается.
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А почему только на время карантина?Ведь у нас зимой при пиковой нагрузке электростанции работают только на 60-65 процентов от их мощности а летом и того меньше. Так зачем вообще покупать электричество из-за бугра когда номинальная мощность электростанций составляет 80 процентов а в летний период и сами можем его экспортировать в счет закупки газа.
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так и не покупали до сентября 2019 года, пока ваш наполеон не дал добро на покупку
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Щоб зруйнувати власні енергосистеми і стати повністю залежними від паrussia
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Єкспорт электричества в Украину возобновился 6-8 месяцев назад хотя он нахер был нужен и страна хотела синхронизировать свою энергосистему из ЕС для импорта избытка электричества,так почему тогда нифига не развалилось а сейчас будет АМБА?
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