 "Укрэнерго" приостановит импорт электроэнергии из России и Беларуси с 10 апреля (обновлено)

Соответствующее постановление НКРЭКУ №766 было принято на заседании комиссии в среду, 8 апреля, передает БизнесЦензор.

Документ, среди прочего, предусматривает временное прекращение импорта элетроэнергии из Российской Федерации и Беларуси.

При этом оператор системы передачи НЭК "Укэнерго" должен аннулировать результаты всех годовых аукционов, на которых была распределена пропускная способность межгосударственного сечения с указанными странами.

Оператор также обязан полностью ограничить ранее распределенный на месячных и суточных аукционах доступ к сечению с РФ и Беларусью и свести к нулю предложение доступа к пропускной способности на будущих месячных и суточных аукционах.

Кроме этого, "Укрэнерго" заперщено присваивать энергопоставляющим компаниям статус "дефолтный", который закрывает им возможность принимать участие в торговле электроэнергией. Также запрещено ограинчение поставок электроэнергии из-за задолженности поставщикам универсальных услуг (ПУП) и операторам систем распределения (облэнерго).

Максимальная цена электроэнергии на Балансируеющем рынке ограничивается размером 105% от цены Рынка на сутки вперед (РСВ), а не 115%, как было ранее.

Поставщики электроэнергии со статусом ПУП также обязаны организовать передвежные пункты приема платежей за электроэнергию и провести разъяснительную работу среди всех категоирй потребителей относительно дистанционной оплаты электроэнергии или оплаты в передвижных пунктах приема платежей.

Пункт 8 постановления НКРЭКУ обязывает НЭК "Укрэнерго" анулировать все аукционы по распределению межгосударственного сечения со странами, не входящими в Энергетическое Сообщество (Россия, Беларусь, Молдова). Пропускная способность мощности для импорта и экспорта электроэнергии в эти страны должна составиьт 0 МВт.

В свою очередь в пресс-службе "Укрэнерго" вечером в среду сообщили, что во исполнение постановления НКРЭКУ №766 от 8 апреля, импорт электроэнергии из России и Беларуси будет ограничен до нуля с 10 апреля.

В компании пояснили, что в соответствии с действующим законодательством и соглашениями о параллельной работе с Беларусью и Россией, корректировать графики ВЭД можно только предварительно – за два дня до осуществления конкретных импортно-экспортных операций.

"То есть фактическое ограничение импорта из России и Беларуси на период карантина и 30 дней после него состоится с 10 апреля", – отмечается в сообщении.