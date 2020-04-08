 Нацкомиссия запретила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси на время карантина

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила для участников рынка электрической энергии ряд мер, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования в условиях карантина предприятий, поставляющих электроэнергию населению и малым небытовым потребителям.
Соответствующее постановление было принято на заседании комиссии в среду, 8 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Документ предусматривает среди прочего временное прекращение импорта элетроэнергии из Российской Федерации и Беларуси.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187578
щоб ахметка почав шантаж і піднімати ціну на свою е/е ?
зе або перед бенєю згинається у стилі 'чіво ізволітє',
або перед ахметкою
Хотя понятно , что лобируют интересы ахметки, но из двух зол нужно выбирать меньшее.