 Нацкомиссия запретила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси на время карантина

Соответствующее постановление было принято на заседании комиссии в среду, 8 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Документ предусматривает среди прочего временное прекращение импорта элетроэнергии из Российской Федерации и Беларуси.