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 Регуляторная политика, Энергетика
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 Нацкомиссия запретила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси на время карантина

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила для участников рынка электрической энергии ряд мер, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования в условиях карантина предприятий, поставляющих электроэнергию населению и малым небытовым потребителям.

Соответствующее постановление было принято на заседании комиссии в среду, 8 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Документ предусматривает среди прочего временное прекращение импорта элетроэнергии из Российской Федерации и Беларуси.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187578
 
   
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 Топ комментарии
 
А вам надо из России, Путину на радость?
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А у тебя вариантов не много,или кацап или хохол, но не украинец точно.
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Зачем???Ахметову на радость или боятся,что вирус по проводам перейдет?
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А вам надо из России, Путину на радость?
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Не исключено,от этого ховна можно любых пакостей ожидать. И да, имя своего царя пиши с большой буквы,а то ненароком следственный коммитет дело заведет за неуважение к всевышнему.
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На каком основании ты меня в русские записал?
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А у тебя вариантов не много,или кацап или хохол, но не украинец точно.
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Ясно,аргументы в методичке закончились,убогий.
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нафіга ???
щоб ахметка почав шантаж і піднімати ціну на свою е/е ?

зе або перед бенєю згинається у стилі 'чіво ізволітє',
або перед ахметкою
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Выбор конечно небольшой, но лучше рыжему татарину платить , чем русне. В наросеюшке цена на нефть упала, а мы еще и их электричество брать не будем - это же какая репоедам польза.
Хотя понятно , что лобируют интересы ахметки, но из двух зол нужно выбирать меньшее.
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Что за бред, или отменяйте или разрешайте, при чем здесь карантин то, по проводам вирус не передается.
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