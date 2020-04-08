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 Цены на автогаз в крупных сетях АЗС упали ниже 10 грн за литр

Цены сжиженного газа на стелах большинства сетей АЗС опустились ниже 10 гр за литр, а средняя по стране цена приблизилась к 10,45 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цена автогаза на станциях UPG в среду, 8 апреля, снизилась на 60 копеек – до 9,80 грн/л.

Сеть AMIC уменьшила цены в среднем на 25 коп. – до 10,05 грн/л, а Shell понизила цену на 27 копеек – до 10,24 грн/л.

На 23 коп. – до 9,87 грн за литр автогаз подешевел на станциях "БРСМ-Нафта".

Сети BVS, Chipo, "Род-Ник", "Авантаж 7", Motto и Mango снизили стоимость газа в пределах 10-25 коп./л.

Как сообщалось, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115 за тонну, а стоимость оптовых партий продукта в Украине достигла 9500 грн/т.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187577
 
 
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