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Все про:Газпром (1516) Транзит газа (337) Макогон (13) Оператор ГТС (59)

 "Газпром" блокирует передачу газа европейским компаниям на границе с РФ, – Оператор ГТС

Российский "Газпром" не разрешил ряду европейских компаний прокачивать в Европу газ через украинскую газотранспортную систему.

Об этом сообщил директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЛLiga.net.

По словам главы компании, после подписания транзитного соглашения с Россией, ряд европейских компаний попросили "Газпром" получать газ на границе Украина-РФ для последующей поставки в Европу.

"Это европейские трейдеры, которые уже сейчас покупают газ у "Газпрома". Они обращались к нему с просьбой передавать газ на границе Украина-Россия. Но пока, насколько мне известно, позитивного ответа нет", – сказал Макогон, подчеркнув, что с украинской стороны никаких ограничений для этого нет.

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Как сообщалось, в марте "Оператор ГТС Украины" впервые осуществил транзит газа между двумя европейским странами по маршруту Венгрия – Словакия.

Это стало возможным после подписания нового транзитного соглашения с "Газпромом" и новых межоператорских соглашений с операторами ГТС смежных европейских стран.

В феврале НАК "Нафтогаз Украины" пригрозил "Газпрому" новыми исками в арбитражный суд, но уже по новому транзитному соглашению. Сумма исков – $17,3 млрд.

30 декабря Украина и Россия договорились продолжить транзит газа еще на пять лет. Подписаны два соглашения. Ожидаемая выручка от контракта - более $7 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187569
 
 
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 Топ комментарии
 
посмотри еще разв глаза пуйлу ?
"Газпром" блокирует передачу газа европейским компаниям на границе Украины с РФ, – Оператор ГТС - Цензор.НЕТ 7646
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Вот и накрылась одим органом, хвалённый зеленским договор между россией и Украиной на прокачку газа на пятилетку 2020-2025 гг.!! И Что имеем в результате: Никакой прокачки газ в Европу по украинской трубе не будет и ни каких ежегодных 2 млрд долларов доходов в казну тоже не будет. Вот так путин легко наиб..л весь украинский народ и Зеленского, декабре 2020г.. Кто ещё хочет посмотреть пуйлу в глаза и потерять более 7 млрд дол. дохода???
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пацаки еще полезных санкций просят...... мало..., все никак не нажрутся......
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Вот и накрылась одим органом, хвалённый зеленским договор между россией и Украиной на прокачку газа на пятилетку 2020-2025 гг.!! И Что имеем в результате: Никакой прокачки газ в Европу по украинской трубе не будет и ни каких ежегодных 2 млрд долларов доходов в казну тоже не будет. Вот так путин легко ****..л весь украинский народ и Зеленского, декабре 2020г.. Кто ещё хочет посмотреть пуйлу в глаза и потерять более 7 млрд дол. дохода???
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Речь только о том, чтобы передавать газ на границе Украины и РФ, а не на границе Украины и ЕС. Уже давно придумали схемы обхода этого запрета, газпрому ничем это решение не поможет.
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Иначе мы бы его могли сразу там-же выкупать, а так приходится его гнать с ЕС обратно в Украину
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нііхто його не ганяє, але кацапи за це платять
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ряд европейских компаний попросили "Газпром" получать газ на границе Украина-РФ...

Почему попросили? Я куплю вот на таких условиях. Не хочешь? Пошел нахрен! Зачем просить?
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Тому що інакше доведеться укртранзит оплачувати, і в трейдерів зменшується "маневренність" по напрямкам прокачки та географії збуту.
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укртранзит в будь-якому випадку треба оплачувати, питання тільки хто його буде платити.
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і Україні краще щоб платили європейці, а не кацапи, що будуть руки викручувати і придумувати купу всяких отмазок про ніби вкрадений газ і таке інше, х...ло вже цб пластинку прикрутив, але ще згадає, але й газ чомусь не хоче рахувати на кордоні підарашка-Україна, бо тоді не зможе брехати. Хоча жодного разу кацапи факту "крадіжки" газу не довели.
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пацаки еще полезных санкций просят...... мало..., все никак не нажрутся......
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бо потрібно було вчасно, до потоків ще, заборонити прокачку газу, який належить агресору. нех на кордоні продадуть гейропейцям, тоді ми качаємо газ гейропеців...
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