 "Газпром" блокирует передачу газа европейским компаниям на границе с РФ, – Оператор ГТС

Об этом сообщил директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЛLiga.net.

По словам главы компании, после подписания транзитного соглашения с Россией, ряд европейских компаний попросили "Газпром" получать газ на границе Украина-РФ для последующей поставки в Европу.

"Это европейские трейдеры, которые уже сейчас покупают газ у "Газпрома". Они обращались к нему с просьбой передавать газ на границе Украина-Россия. Но пока, насколько мне известно, позитивного ответа нет", – сказал Макогон, подчеркнув, что с украинской стороны никаких ограничений для этого нет.

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Как сообщалось, в марте "Оператор ГТС Украины" впервые осуществил транзит газа между двумя европейским странами по маршруту Венгрия – Словакия.

Это стало возможным после подписания нового транзитного соглашения с "Газпромом" и новых межоператорских соглашений с операторами ГТС смежных европейских стран.

В феврале НАК "Нафтогаз Украины" пригрозил "Газпрому" новыми исками в арбитражный суд, но уже по новому транзитному соглашению. Сумма исков – $17,3 млрд.

30 декабря Украина и Россия договорились продолжить транзит газа еще на пять лет. Подписаны два соглашения. Ожидаемая выручка от контракта - более $7 млрд.