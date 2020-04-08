 Пенсионный фонд установил доплаты для пенсионеров старше 80 лет

Как сообщает пресс-служба Фонда, проведены соответствующие перерасчеты для 1,48 млн пенсионеров, достигших возраста 80 лет, передает БизнесЦензор.

Такая ежемесячная компенсационная выплата будет устанавливаться и другим пенсионерам по достижении ими возраста 80 лет.

В сообщении отмечается, что компенсационную выплату в размере 500 грн будут получать пенсионеры, у которых пенсия не превышает 9 205 гривен. В то же время, после установления такой выплаты пенсия не может быть больше указанного размера.

Кроме того, для граждан старше 80 лет, которые получают пенсию на общих основаниях и имеют страховой стаж не менее 25 лет мужчины и 20 лет женщины, минимальная пенсионная выплата теперь не может быть меньше, чем 2 600 гривен.

Пенсионный фонд напоминает, что пенсии поступят получателям на счета в уполномоченных банках или будут доставлены почтальонами АО "Укрпочта" домой.

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Как сообщалось, Кабинет министров 1 апреля принял решение с апреля установить ежемесячную выплату в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9 205 грн.

При этом для пенсионеров старше 80 лет со страховым стажем для женщин 20 лет и для мужчин 25 лет, минимальная пенсионная выплата составит не менее 2600 грн.

Кабмин также принял решение о выплате по 1 000 грн всем пенсионерам с пенсией меньше 5 000 грн в месяц и об индексации пенсий с 1 мая, однако они станут возможны только после внесения изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год".