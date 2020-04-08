 Суд перенес апелляцию по делу о выплате "Приватбанком" $200 миллионов офшорам Суркисов (обновлено)

Об этом сообщили в пресс-службе государственного банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Министерство финансов Украины и "Приватбанк" сообщают, что получили информацию от канцелярии Киевского апелляционного суда, что дело №757/7499/17-ц снято с рассмотрения, а дата следующего заседания не назначена", – сообщили в банке.

Позднее в среду в пресс-службе "Приватбанка" заявили, что Киевский апелляционный суд 8 апреля в 11:30 все-таки начал рассмотрение апелляционной жалобы государственного исполнителя по делу офшорных компаний братьев Суркисов без участия юристов банка.

Во второй половине дня член наблюдательного совета банка Роман Сульжик сообщил, что Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение указанной апелляционной жалобы на 11:30 13 апреля.

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Как сообщалось, 25 февраля Печерский райсуд Киева постановил, что "Приватбанк" обязан компенсировать офшорным компаниям Суркисов средства, которые они в 2012-2014 годах разместили на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.

Речь идет о более чем $200 млн ряда офшорных компаний, которые были размещены на счетах кипрского филиала "Приватбанка" в 2012-2014 годах, а также о процентах, начисленных до 17 февраля 2020 года.

Разъяснение о том, что банк обязан выплатить истцам деньги, вынес судья Вячеслав Пидпалый. Оно фактически обязало "Приватбанк" выполнить обязательства по договорам – по сути выплатить деньги.

При этом юристы "Приватбанка" не получили повестку для участия в соответствующем заседании, в связи с чем защищать интересы банка должны были органы юстиции. Банк отмечал, что он также подал апелляцию на постановление судьи Пидпалого, однако никакой информации относительно ее рассмотрения суд пока не предоставил.

Процедуру bail-in офшоры Суркисов также оспаривают в Шестом апелляционном административном суде. Рассмотрение приостановлено до рассмотрения дела судом Республики Кипр.

Ранее компания Lumil Investments LLP и госисполнитель обратились в Печерский райсуд Киева с просьбой разъяснить решение этого суда от 9 февраля 2017 года об обеспечении иска связанных с братьями Суркисами компаний в деле о национализации "Приватбанка".

Напомним, средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах "Приватбанка" и его филиалов, во время национализации банка в конце 2016 года попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с "Приватбанком" лицами.

Суркисы пытаются оспорить включение их в процедуру bail-in в судах. В частности, Верховный суд Украины 16 апреля продолжит рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка Украины, Кабинета министров и "Приватбанка" на решение судов низших инстанций в пользу Суркисов по поводу их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами ПриватБанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с "Приватбанком".