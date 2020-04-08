[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 26.97 28.99
 Аграрный рынок
  246  0
Все про:гречка (23) Кабмин (4104) пошлина (461) зерновые (435)

 Кабмин предложил отменить импортные пошлины на гречку, рис и рожь

Правительственный законопроект "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины относительно временного применения ставок ввозной пошлины на отдельные виды зерновых культур" предусматривает отмену импортных пошлин на гречиху, рис, рожь и другие нишевые зерновые культуры до 1 июля 2020 года.

Об этом сообщил заместитель министра экономики торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Тарас Качка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Законопроект предусматривает снижение импортных пошлин на те товары, от которых зависит внутренний рынок - такие как гречка, рис, рожь и другие нишевые зерновые культуры. Снятие пошлин вводится до завершения маркетингового года, так как мы надеемся на то, что, например, по гречке будет увеличение площади посевов и нам нужно будет защищать внутренний рынок", – сказал Качка.

Торгпред отметил, что дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от прогнозов урожая с полей.

"Сложившиеся ситуация с продовольственной безопасностью говорит о том, что нам нужно поощрять импорт из других стран по тех статьям, где мы имеем существенную долю импорта", – заметил Качка.

Как сообщалось, законопроект №3310 "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины относительно временного применения ставок ввозной пошлины на отдельные виды зерновых культур" был зарегистрирован в парламенте 7 апреля. Текст законопроекта на сайте Верховной Рады по состоянию на утро 8 апреля отсутствует.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187545
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиАграрный рынок
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 импорт Кабмин карантин Киев коронавирус Минздрав НБУ нефть
 
 
 
 
 
 вверх