 Кабмин предложил отменить импортные пошлины на гречку, рис и рожь

Об этом сообщил заместитель министра экономики торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Тарас Качка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Законопроект предусматривает снижение импортных пошлин на те товары, от которых зависит внутренний рынок - такие как гречка, рис, рожь и другие нишевые зерновые культуры. Снятие пошлин вводится до завершения маркетингового года, так как мы надеемся на то, что, например, по гречке будет увеличение площади посевов и нам нужно будет защищать внутренний рынок", – сказал Качка.

Торгпред отметил, что дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от прогнозов урожая с полей.

"Сложившиеся ситуация с продовольственной безопасностью говорит о том, что нам нужно поощрять импорт из других стран по тех статьям, где мы имеем существенную долю импорта", – заметил Качка.

Как сообщалось, законопроект №3310 "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины относительно временного применения ставок ввозной пошлины на отдельные виды зерновых культур" был зарегистрирован в парламенте 7 апреля. Текст законопроекта на сайте Верховной Рады по состоянию на утро 8 апреля отсутствует.