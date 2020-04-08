 "Украинская биржа" отменила собрание акционеров из-за карантина

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Украинской биржи" сообщает БизнесЦензор.

"Биржевой совет решил отменить проведение годового Общего собрания акционеров АО "Украинская биржа", которые были назначены на 24.04.2020", - говорится в сообщении.

"Украинская биржа" проведет общее собрание не позднее чем через три месяца после завершения карантина.

"Украинская биржа" учреждена 15 мая 2008 года ведущими участниками украинского рынка ценных бумаг совместно с российской фондовой биржей РТС. Основными акционерами УБ являются инвестгруппы "Универ" и Dragon Capital.

Фондовая площадка с 18 июля 2018 года приостановила торговлю всеми ценными бумагами в режиме безадресных заявок. Соответствующее решение обусловлено включением "Московской биржи" в обновленный список юридических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Санкции среди прочего предполагают запрет украинским компаниям использовать в своей деятельности программное обеспечение "Московской биржи", на базе которого было построено программное обеспечение УБ. В марте 2019 года биржа заявила о возобновлении торгов на рынке заявок на новой платформе.

В июне 2018 года УБ учредила одноименную товарную биржу.

На конец сентября прошлого года крупнейшим акционером биржи был "Драгон Капитал" Томаша Фиалы – 24,716%. Помимо того Сухорукову принадлежало 9,78%, КУА "Универ Менеджмент" – 7,3% и SIB (CYPRUS) LIMITED – 5%.