 Временный глава ГПЗКУ отказался от продления трудового контракта

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я и мои коллеги пришли в ГПЗКУ как антикризисная команда. За четыре месяца мы провели оценку реального положения дел в корпорации и разработали план стабилизационных мер. Отчет о реальном состоянии компании, связанных с ним рисков, а также план по их предотвращению предоставлены Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", - сообщает ГПЗКУ.

В госкорпорации указали, что с декабря 2019 года работы команде Чернявского удалось ввести систему управленческой отчетности, базовые процедуры контроля для недопущения теневых схем, разработать опции для решения вопроса с китайским кредитом.

"Однако, у нас с акционером разные видения путей развития ГПЗКУ, в частности в вопросе стратегии корпоративного управления и защиты корпорации от политических интересов. Поэтому я принял решение не продлевать временный трудовой контракт с ГПЗКУ", - прокомментировал свое решение и.о. главы правления ГПЗКУ Саймон Чернявский.

Как сообщалось, Чернявский был назначен и.о. главы правления ГПЗКУ в декабре 2019 года. До назначения он занимал должность генерального директора Агрохолдинга "Мрия".