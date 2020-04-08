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 Корпоративные отношения
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Все про:контракт (102) ГПЗКУ (128)

 Временный глава ГПЗКУ отказался от продления трудового контракта

Исполняющий обязанности главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) Саймон Чернявский принял решение не продлевать временный трудовой контракт и не участвовать в конкурсе на должность главы правления корпорации.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я и мои коллеги пришли в ГПЗКУ как антикризисная команда. За четыре месяца мы провели оценку реального положения дел в корпорации и разработали план стабилизационных мер. Отчет о реальном состоянии компании, связанных с ним рисков, а также план по их предотвращению предоставлены Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", - сообщает ГПЗКУ.

В госкорпорации указали, что с декабря 2019 года работы команде Чернявского удалось ввести систему управленческой отчетности, базовые процедуры контроля для недопущения теневых схем, разработать опции для решения вопроса с китайским кредитом.

"Однако, у нас с акционером разные видения путей развития ГПЗКУ, в частности в вопросе стратегии корпоративного управления и защиты корпорации от политических интересов. Поэтому я принял решение не продлевать временный трудовой контракт с ГПЗКУ", - прокомментировал свое решение и.о. главы правления ГПЗКУ Саймон Чернявский.

Как сообщалось, Чернявский был назначен и.о. главы правления ГПЗКУ в декабре 2019 года. До назначения он занимал должность генерального директора Агрохолдинга "Мрия".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187517
 
   
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Видимо не глупый, понимает к чему дело клонится в Украине и не хочет быть в этом измазан.
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розуміє,що зе дерибан під прапором Бені його особисто може привести до краху всього життя
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Ключевая фраза статьи:
"Защиты корпорации от политических интересов"Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187517"
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Зе-плесень для нормальных людей токсична........
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За четыре месяца мы провели оценку реального положения дел в корпорации...

А когда увидели, то охренели.. А потому никакого продления...
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Видимо въехал в тему и понял, что оттуда лучше слинять, пока ещё можно, чтобы окончательно не утонуть в разворованных $1,5 млрд. китайского кредита. которые всё равно придется отдавать, но как...??? Китайцы же это не простят. Просто потом можешь остаться крайним в очереди на нары в отличие от акционера, хотя и не являешься участником этого запредельно грандиозного дерибана чужих бабок! Правительство уже делало попытки вернуть на работу на предприятия за большую зарплату бывших толковых директоров- практиков, чтобы эту ситуацию разрулить и спасти. Но теперь дураков нема, эти директора же не разворовывали этот кредит, разворовало бывшее руководство компании.
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