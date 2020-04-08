 В Украине подорожали все виды молочной продукции

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

"Так, средняя цена на молоко питьевое 2,5% жирности в марте составила 28,45 грн/кг, что на 4,7% выше, чем в марте прошлого года, а за первый квартал текущего года она выросла на 1% по сравнению с ценами на конец прошлого года", - говорится в сообщении.

Больше всего в марте выросла цена на сливочное масло – до 225,39 грн/кг, что на 8,7% больше, чем в марте прошлого года. По сравнению с ценами на конец 2019 года сливочное масло подорожало на 1,5%. Согласно сообщению, сыры украинского производства также подорожали в прошлом месяце.

"Так, сыр "Российский" в конце марта стоил 223,62 грн/кг, что на 8,6% выше прошлогодних цен, и на 3%, чем на конец 2019 года. Творог стоит 137,8 грн/кг, а это почти на 7% дороже прошлогодней цены за аналогичный период и на 1,4% больше цены с начала года", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, сметана подорожала на 7% и на конец марта стоила 72,02 грн/кг, хотя рост в течение первого квартала был минимальным - 0,4%. Меньше всего выросла цена на йогурты (питьевые) – на 0,9% в годовом выражении, а по сравнению с концом 2019 года даже уменьшилась на 1,5%. Средняя цена на питьевые йогурты на конец марта составила 61,64 грн/кг.

В конце марта Антимонопольный комитет зафиксировал рост розничных цен на продукты питания в некоторых регионах Украины. В частности, с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%. После этого АМКУ открыл расследования об антиконкурентных действиях украинских торговых сетей.