[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 26.97 28.99
 Корпоративные отношения
  2520  6
Все про:Газпром (1516) Нафтогаз (2111)

 "Нафтогаз" готовит дополнительные иски против "Газпрома" на $17 миллиардов

НАК "Нафтогаз Украины" готовит дополнительные иски к российскому "Газпрому" еще на 17,3 миллиардов долларов, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Об этом Витренко написал в Facebook, комментирую информацию в СМИ о его якобы разногласиях с руководством "Нафтогаза", сообщает БизнесЦензор.

"Кроме этого моя команда четко сформулировала и представила на согласование Наблюдательном Совете "Нафтогаза" дополнительные "вопросы" к Газпрому на сумму еще 17,3 млрд долларов. В случае согласования - впереди также много работы", - заявил Витренко.

"Что касается Отто Ватерландера, якобы по инициативе которого "мне ищут замену", то у нас прекрасные отношения. И собственно, вместе с ним мы два года назад разрабатывали программу трансформации "Нафтогаза", которую нужно воплотить в жизнь, чем сейчас и занимается Отто", - написал Витренко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187501
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
за это можно только спасибо им сказать, прижали супостата со всех сторон
 показать весь комментарий
 
 
Это прекрасно, - когда работа в кайф! Люди не только получают заслуженно большие ЗП, но еще и чпокают кацов, получая от этого удовольствие. И это замечательно!
 показать весь комментарий
 
 
зараз у зебiлiв i кацапiв почнуть розриватись дупи про космiчнi зарплати коболева i вiтренка.
 показать весь комментарий
 
 
Вова в Париже или Берлине все простит.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 импорт Кабмин карантин Киев коронавирус Минздрав НБУ нефть
 
 
 
 
 
 вверх