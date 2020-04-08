 Цены на нефть поднялись выше $32 за баррель после падения

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,03 (3,23%), до $32,9 за баррель. Во вторник контракт подешевел на 3,57%, до $31,87 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дорожали на $1,57 (6,64%) до $25,20 за баррель. За предыдущие торги WTI подешевела на $2,45 (9,39%) до $23,63 за баррель.

Заседание ОПЕК+ официально назначено на 9 апреля на 16:00 (во венскому времени), оно пройдет в формате видеоконференции. Представитель Минэнерго подтвердил, что Россия примет участие в видеоконференции.

10 апреля, Саудовская Аравия, председательствующая в G20, проведет виртуальную внеочередную встречу министров энергетики, для содействия глобальному диалогу и кооперации для обеспечения стабильности энергетических рынков и укрепления мировой экономики, говорится в сообщении организатора.

"В следующие два дня ожидания, определенно, будут очень высокими", - сказал Financial Times глобальный директор по рыночной стратегии Westpac Роберт Ренни.

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году на 1,2 млн б/с по сравнению с мартовским прогнозом - до 11,8 млн б/с, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Ведомство отмечает в отчете, что прогнозная добыча в этом году будет на 0,5 млн б/с меньше, чем в 2019 году. В случае реализации такого прогноза падение производства в 2020 году станет первым годовым снижением с 2016 года.

В 2021 году EIA ожидает дальнейшего снижения добычи нефти в США - еще на 0,7 млн б/с, до 11,1 млн б/с.