 Для обеспечения работы ВЭС и СЭС достаточно одного человека на объект, – ДТЭК

Об этом сообщает пресс-служба энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова, передает БизнесЦензор.

"В отличие от тепловых электростанций, для стабильной работы которых требуется большое количество персонала и бесперебойное снабжение топлива, каждая СЭС и ВЭС в сложившихся обстоятельствах, управляется только одним человеком – начальником смены станции", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что смена длится 24 часа, после чего на пост заступает следующий начальник смены.

Как сообщалось, энергохолдинг "ДТЭК Энерго" объявил о выведении в простой шахты "ДТЭК Добропольеуголь", шахты "Белозерская" и обогатительной фабрики "Октябрьская".

Напомним, "Укрэнерго" ограничивает производство электроэнергии ТЭС в том числе из-за падения потребления из-за введения карантина на фоне резкого роста производства электроэнергии из возобновляемых источников.

Согласно данным НЭК "Укрэнерго", производство электроэнергии из возобновляемых источников в пиковые часы превышает генерацию ТЭС в 1,5 раза.

Более 60% электроэнергии на ТЭС производит ДТЭК Рината Ахметова. Ему же принадлежат крупнейшие солнечные и ветровые электростанции в стране: в 2019 году на ДТЭК пришлось 25% отпущенной по "зеленому тарифу" электроэнергии.

"Гарантированный покупатель" прогнозирует дефицит средств на выплаты по "зеленому тарифу" производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в 2020 году в размере 24-31 млрд грн.