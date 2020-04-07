[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 26.73 28.63
 Транспорт
  241  0
Все про:аренда (225) Укрзализныця (2700) вагоны (398)

 "Укрзализныця" начнет сдавать вагоны в аренду сразу на год

"Укрзализныця" вводит новую услугу поставок вагонов на долгосрочных условиях по фиксированной цене, благодаря которой грузоотправители могут подавать заявку на вагоны сроком от 9 до 12 месяцев.

Об этом сообщил директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

По словам Рязанцева, сейчас подать заявку на вагон можно только на месяц, по некоторым грузам - на три месяца.

"В пилотном проекте будет задействовано 10% парка полувагонов "Укрзализныци" и 10% парка зерновозов. Или 3300 зерновозов и 8800 полувагонов. Минимальное количество вагонов, которое грузоотправитель должен будет погрузить - 500 единиц в месяц", - сказано в сообщении "Укрзализныци".

В компании сообщают, что сейчас только изучают спрос и, возможно, увеличат количество вагонов, если будет такая необходимость. В дальнейшем планируется распространить проект и на другие виды подвижного состава.

Реализовать проект "Укрзализныця" намерена в ближайшие месяцы, а заключить договор по пилотному проекту можно будет с 1 мая, однако не позже 1 июля.

Отмечается, что сегодня вагоны компании используются как дополнение к частному парку в период пиковых нагрузок.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187439
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 валюта Кабмин карантин Коломойский коронавирус Минздрав НБУ нефть
 
 
 
 
 
 вверх