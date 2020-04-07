 ПУМБ и "Райффайзен Банк Аваль" отменили комиссию за обслуживание карт на время карантина

Об этом говорится в сообщении банков. передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во время карантина "Райффайзен Банк Аваль" объявляет два месяца без платы за обслуживание счета для кредитных карт "100 дней", "Прозрачная", Fishback, Fishka, "Базовая", Platinum и Elite", - сказано в сообщении.

Уточняется, что снятие платы за обслуживание в апреле и мае отменяется автоматически, обращаться в банк не нужно.

Отмена комиссии для карт ПУМБ будет распространяться на счета Black Platinum и Premiere и действовать с 1 по 30 апреля.

"На карточные счета, с которых 1-2 апреля автоматически была списана ежемесячная комиссия, возврат средств осуществлен 3 апреля 2020 года", - добавили в банке.

Дополнительно, ПУМБ отменил комиссию за внутренние и внешние платежи в национальной валюте для бизнес-клиентов банка до конца карантина.

"Райффайзен Банк Аваль" основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры - Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов банк занимал 5 место (95,158 млрд грн), а ПУМБ - 7 место (63,16 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.