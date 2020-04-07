[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 26.73 28.63
 Власть, Коррупция
  260  0
Все про:СБУ (526) электронное декларирование (247) НАПК (196) Баканов Иван (14)

 CБУ обнародует декларации руководства, – НАПК

СБУ отменила особые правил предоставления деклараций руководством спецслужбы, что позволяло им скрывать эти сведения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, СБУ отменила свой незаконный акт после направления соответствующего предписания главе ведомства Ивану Баканову, передает БизнесЦензор.

"В соответствии с требованиями законодательства, в 2020 году должностные лица СБУ, которые назначаются и освобождаются от должностей актами президента, которые не являются государственной тайной, подают свои декларации в публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", – отмечается в сообщении.

Читайте также: НАПК не получало обращения партии Зеленского об отказе от денег из госбюджета

Как сообщалось, в октябре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которым среди прочего предусмотрено обязательное открытое декларирование для руководителей силовых ведомств.

Ранее руководство СБУ скрывало данные своих деклараций, ссылаясь на необходимость особого порядка финансового контроля в отношении лиц, занимающих должности в государственных органах, осуществляющих оперативно-розыскную, контрразведывательную и разведывательную деятельность.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187434
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 валюта Кабмин карантин Коломойский коронавирус Минздрав НБУ нефть
 
 
 
 
 
 вверх