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 Аirbnb привлек $1 миллиард инвестиций в период кризиса

Сервис бронирования жилья Airbnb сообщил о привлечении инвестиций в сумме $1 миллиард от частных инвесткомпаний Silver Lake и Sixth Street Partners, что позволит укрепить положение компании в сложный период для индустрии отдыха и путешествий в связи с эпидемией коронавируса.

В компании уточнили, что денежные резервы Airbnb после инвестиции увеличатся до примерно $4 млрд, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Компания планирует использовать их для привлечения новых домовладельцев, которые сдают жилье на ее платформе.

По данным источников агентства, Silver Lake и Sixth Street входили в число порядка 20 инвесторов, которые обратились к Airbnb по поводу инвестиций.

"Диверсифицированная, глобальная и устойчивая бизнес-модель Airbnb особенно подходит для процветания по мере того, как мир будет неизбежно восстанавливаться", – сказал Эгон Дурбан, соруководитель Silver Lake и управляющий партнер компании.

Финансовые детали сделки не разглашаются.

В начале марта Airbnb понизила свою внутреннюю оценку стоимости компании на 16% – до $26 миллиардов.

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Как сообщалось, на прошлой неделе Airbnb объявила, что направит $250 миллионов на помощь владельцам жилья, размещаемого на ее платформе.

С начала года акции конкурентов компании, Marriott International Inc и Booking Holdings Inc, упали на 53% и 34% соответственно.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187423
 
 
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