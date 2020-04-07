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 Криклий анонсировал два тендера на закупку систем взвешивания транспорта в движении

Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал проведение в 2020 году двух тендеров по закупке систем взвешивания транспорта в движении WiM (Weight in Motion).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Один будет проводить Всемирный банк. Кроме тех шести, они готовы доставить нам еще 20 или 18 комплексов, а часть – в рамках другого проекта. Так что вскоре разрушать дороги будет очень дорого", – сказал Криклий во время онлайн-встречи с European Business Association.

Как сообщалось, в декабре 2019 года Кабинет министров Украины утвердил порядок фиксации нарушений законодательства в сфере безопасности на автомобильном транспорте в автоматическом режиме.

Система взвешивания транспорта в движении WiM в рамках пилотного проекта "Укравтодора" в ноябре 2019 года зафиксировала на одной из своих площадок (WiM-2) на трассе Киев-Чоп более 200 фактов нарушения габаритно-грузовых ограничений.

В настоящее время WiM еще вводится в эксплуатацию. В целом "Укравтодор" установил шесть подобных площадок взвешивания транспорта в движении на ключевых въездах в Киев, работающих в тестовом режиме.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187420
 
 
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