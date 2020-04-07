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Все про:авиация (1321) Китай (1298) авиасообщение (1547) Мининфраструктуры (815) Криклий (88)

 Украина надеется открыть прямые рейсы China Airlines из Китая, – Криклий

Министерство инфраструктуры работает над тем, чтобы Китай открыл прямые рейсы в Украину с целью упрощения, в том числе, доставки грузов.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в ходе онлайн-встречи с Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В первую очередь нам нужно иметь с ними (с Китаем, – ред.) прямые рейсы. Я не уверен, что все знают о том, что большая часть доставки из Китая и в принципе по миру осуществляется пассажирскими самолетами, которые догружают грузами, в том числе, сектора электронной коммерции", – отметил министр.

"Если у нас будет прямое сообщение с Китаем… Собственно, мы над этим работаем. Я послу Китая – и предыдущему, и новому – говорил, что мы очень хотим, чтобы China Airlines имела прямое авиасообщение с Украиной", – добавил Криклий.

Министр также отметил, что прямое авиасообщение с азиатскими странами также стимулирует поток туризма в Украину.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187417
 
 
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