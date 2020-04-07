 "Приват" после падения цен выкупил нефть "Укрнафты" за 5 месяцев по $22 за баррель

Об этом свидетельствуют данные "Украинской энергетической биржи", передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Как отмечается, реализованный на торгах объем равен примерно объему добычи "Укрнафтой" за 5 месяцев. Согласно бюллетеню аукциона, была продана нефть, добытая с декабря 2019 по апрель 2020 года включительно.

Часть этой нефти на момент продажи уже находилась в резервуарах Кременчугского НПЗ – единственного потребителя нефти "Укрнафты".

Как отмечает издание, цена, по которой была оформлена сделка составила $159,2 за тонну, что стало самой низкой с сентября 2009 года – более чем за 10 лет.

Стартовая цена нефти была рассчитана Аукционным комитетом на основании котировок нефти Urals за 15 дней до подачи "Укрнафтой" заявки на проведение аукциона. О проведении торгов "Укрнафта" сообщила 3 апреля, то есть в расчетный период вошли котировки конца марта-начала апреля, когда в отдельные дни стоимость Urals на несколько дней проваливалась до минимума с 1999 года.

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Напомним, после того как правительство в 2015 года отменило все скидки и понижающие коэффициенты к стоимости украинской нефти, "Приват" регулярно саботирует аукционы "Укрнафты", если его не устраивает стартовая цена.

Ресурс выкупается на дополнительных торгах и в большинстве случаев по более низкой цене, чем выставлялась изначально. Несмотря на срыв аукционов, в итоге "Приват" получает все 100% добытого "Укрнафтой" нефтяного сырья.

По данным enkorr, "Приват" имеет возможность выбора более приемлемой для себя цены на аукционах "Укрнафты" из-за того, что условия отгрузки на практике исключают участие любой другой компании, кроме него.

Согласно условиям, которые установила "Укрнафта", все 100% нефти, предложенной на аукционе 7 апреля, транспортируются исключительно на предприятия, находящиеся под контролем группы "Приват".

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. "Приват" осуществляет операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 года.