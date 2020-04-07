[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 26.73 28.63
 Социальная политика
  255  0
Материалы по теме:
Все про:карантин (296) Минздрав (422) COVID-19 (428) коронавирус (274)

 Глава Минздрава затруднился оценить сроки завершения карантина

Украина находится на пороге пика распространения коронавируса, говорить, когда закончится карантин, пока рано.

Так считает министр здравоохранения Максим Степанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Говорить о том, когда завершится карантин, пока рано. Наоборот, сейчас мы на пороге пика коронавирусной болезни в стране. В активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему. Проще говоря, пациентов становится больше настолько, что для предоставления им помощи не хватает ни врачей, ни медикаментов, ни мест в больницах. К сожалению, такое уже произошло во многих странах", –  сказал Степанов в видеообращении.

При этом Степанов призвал соблюдать карантин, поблагодарил бизнес и волонтеров за поддержку.

"Президент, правительство и вся система здравоохранения работают над тем, чтобы замедлить распространение коронавируса. К решению проблемы привлечены все государственные учреждения. Активную позицию занимают бизнес и волонтеры", – сказал Степанов.

Как сообщалось, Кабинет министров официально продлил карантинные мероприятия на время вспышки COVID-19 в Украине до 24 апреля.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187412
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 валюта Кабмин карантин Коломойский коронавирус Минздрав НБУ нефть
 
 
 
 
 
 вверх