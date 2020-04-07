 Глава Минздрава затруднился оценить сроки завершения карантина

Так считает министр здравоохранения Максим Степанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Говорить о том, когда завершится карантин, пока рано. Наоборот, сейчас мы на пороге пика коронавирусной болезни в стране. В активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему. Проще говоря, пациентов становится больше настолько, что для предоставления им помощи не хватает ни врачей, ни медикаментов, ни мест в больницах. К сожалению, такое уже произошло во многих странах", – сказал Степанов в видеообращении.

При этом Степанов призвал соблюдать карантин, поблагодарил бизнес и волонтеров за поддержку.

"Президент, правительство и вся система здравоохранения работают над тем, чтобы замедлить распространение коронавируса. К решению проблемы привлечены все государственные учреждения. Активную позицию занимают бизнес и волонтеры", – сказал Степанов.

Как сообщалось, Кабинет министров официально продлил карантинные мероприятия на время вспышки COVID-19 в Украине до 24 апреля.