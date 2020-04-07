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 Криклий оценил сроки восстановления количества полетов после карантина в 2 года

Восстановление прежнего авиатрафика в Украине может занять полтора-два года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время онлайн-встречи European Business Association, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наши прогнозы: если в июне понемногу начнем восстанавливаться, то к концу года выйдем примерно на половину того пассажиропотока, который был раньше. Но вообще авиация инерционная. Поэтому мы где-то полтора-два года будем возвращаться к ориентировочно тому трафику пассажиров, к которому пришли", - сказал Криклий.

Криклий отметил, что в планах - обеспечить финансовую способность госпредприятий и аэропортов для их работы и скорейшего восстановления после карантина.

При этом Криклий добавил, что "спасать каждое предприятие - украинского бюджета не хватит", поэтому для их поддержки нужны программы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187404
 
 
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