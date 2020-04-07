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 Нацбанк скупил на валютном рынке $330 миллионов за два дня

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник, 7 апреля, купил на межбанковском валютном рынке $142 млн, при этом регулятор не продавал валюту.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает БизнесЦензор.

"Опять предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос. Курс колебался около отметки 27 грн/$", – сказано в сообщении.

Таким образом, за два дня с начала недели НБУ купил на межбанке уже $328 млн, а в целом после прекращения ажиотажного спроса на валютном рынке регулятор выкупил в резервы уже $576 млн.

Как сообщалось, Национальный банк за неделю с 30 марта по 3 апреля купил на межбанковском рынке $248 млн, при этом регулятор не продавал валюту. Только в пятницу, 3 апреля, покупка валюты составила $150 млн.

В НБУ отмечали, что спрос на валютном рынке вернулся к уровню перед карантином, а курс гривни начал укрепляться.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187403
 
   
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пора всеукраинскую забастовку организовывать !
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дык, вроде, уже??? сидим дома и бастуем
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потерпели бы месячишко, пока бы обнищавший народец не стал золотишко из дому выносить)))
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