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 Евросоюз выделит 15 миллиардов евро на борьбу против COVID-19 в мире

Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении ЕС выделить более 15 млрд евро на помощь в борьбе против коронавируса COVID-19 по всему миру.

Об этом сказала глава ЕК в видеозаявлении, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы справимся с пандемией только путем всемирной скоординированной реакции. Вот почему мы должны поддерживать наших партнеров. Это в наших интересах быть уверенными, что борьба против вируса одерживает верх во всем мире. По этой причине Европейский союз гарантирует более 15 млрд евро, чтобы помочь нашим партнерам в мире бороться против коронавируса", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, это позволит покрыть непосредственные нужды в секторе здравоохранения, а также поддержать экономики наиболее пострадавших стран и помочь сохранить рабочие места.

Фон дер Ляйен отметила, что нужно быть готовыми к тому, что ситуация еще более ухудшится, прежде чем она начнет улучшаться.

Фон дер Ляйен, в частности, привела пример с Африкой, которой пандемия грозит вслед за Европой и которая нуждается в европейской помощи.

"Европейский союз готов координировать сильный международный ответ на пандемию. Мы можем победить этот вирус, будучи сплоченными и помогая друг другу", - заявила председатель Европейской комиссии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187401
 
 
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