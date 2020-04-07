 Окружение Труханова сохранило монополию на въезд в Одесский порт вопреки просьбе Зеленского

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе онлайн-конференции с Европейской бизнес-ассоциацией, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы рассматриваем возможность под общественные нужды забрать часть так называемой "Хаджибейской" дороги на "Евротерминал", чтобы не было потом никаких незаконных поборов. Но этот вариант весьма сложен с юридической точки зрения, поскольку таких прецедентов еще не было", – сказал Криклий.

По его словам, также отрабатывается вариант строительства дополнительной объездной дороги.

"Мы движемся одновременно по обоим сценариям, поскольку изношенность действующей дороги - даже при том, что там есть платный съезд на "Евротерминал" , очень велика. Дорога в запущенном состоянии и требует капитального ремонта", – подчеркнул министр

По словам Криклия, этот вопрос целиком реально решить до конца текущего года.

"Третий вариант, это если господин Труханов (мэр Одессы Геннадий Труханов) сам со своей маленькой местной мафией скажет: "Все понял, отдаю, был не прав". Но в этот вариант я слабо верю", – отметил Криклий.

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Как сообщалось, в сентябре 2019 года Администрация морских портов Украины направила ООО "Евротерминал" проект договора об установлении сервитута, который должен был решить проблему обеспечения беспрепятственного въезда/выезда (проезда по территории "Евротерминала") большегрузного автотранспорта на/с территорию Одесского морского порта. Однако по сей день вопрос остается нерешенным.

Ранее в сентябре 2019 года АМПУ инициировала рассмотрение на сессии Одесского горсовета 18 сентября предоставление землеотвода для альтернативного въезда в порт.

В июле 2019 года президент Владимир Зеленский обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой срочно решить вопрос предоставления земельного участка для обустройства бесплатного въезда на территорию Одесского морского порта представителей бизнеса для оформления грузов.

ООО "Евротерминал" в декабре 2018 года по итогам ряда судебных процессов уплатило 5,4 млн грн штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом Украины.

АМКУ своим решением признал, что с марта 2016 по ноябрь 2017 года "Евротерминал" занимало монопольное положение на рынке услуг, связанных с обслуживанием грузовых транспортных средств, без оплаты которых заезд в Одесский морской торговый порт является невозможным.