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 Налоговая служба отчиталась о росте поступлений от акциза на алкоголь и сигареты

Поступления от акцизного налога в марте составили 5,89 млрд грн, в том числе 5,58 млрд грн с произведенной на территории Украины подакцизной продукции, и 305,5 млн – с импортируемой.

Как сообщает Государственная налоговая служба, поступления от акцизного налога превысили плановые показатели на 1,3% и 6,7% соответственно, передает БизнесЦензор.

В ГНС отмечают, что поступления от акцизного налога в Украине на 78,7%формирует табачная отрасль.

Так, в марте производителями табачной продукции уплачено 4,39 млрд грн акцизного налога, что на 1,31 млрд грн или на 42,4% больше, чем в марте 2019 года.

Поступления от акцизного налога от реализации ликеро-водочной продукции в марте составили 595,6 млн грн, что на 31,2% больше, чем в марте 2019 года.

Поступления акцизному налогу от продажи спирта выросли в 8 раз и составили 61,4 млн грн.

Налоговая служба отчиталась о росте поступлений от акциза на алкоголь и сигареты 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187388
 
 
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