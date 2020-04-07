 "Укрпошта" отменила плату за хранение посылок на время карантина

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

В компании уточнили, что для оформления заявления на пересылку или доставку внутренних и международных почтовых отправлений на другой адрес и получения в другом почтовом отделении не нужно идти в почтовое отделение, достаточно оставить заявку в контакт-центре или заполнить анкету на сайте "Укрпошты".

Кроме того, на время карантина национальный почтовый оператор будет бесплатно хранить отправления в отделении. До окончания карантина во всех объектах почтовой связи плата за хранение почтовых отправлений, в частности "Укрпошта Экспресс", "Укрпошта Стандарт" и "Укрпошта SmartBox" не взимается. Также бесплатным будет хранения входящих (импортных) отправлений из-за рубежа.