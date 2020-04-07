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 "Укрпошта" отменила плату за хранение посылок на время карантина

"Укрпошта" во время карантина отменила плату за оформление переадресации отправлений с одного почтового адреса на другой. Ранее эта услуга стоила 50 грн.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

В компании уточнили, что для оформления заявления на пересылку или доставку внутренних и международных почтовых отправлений на другой адрес и получения в другом почтовом отделении не нужно идти в почтовое отделение, достаточно оставить заявку в контакт-центре или заполнить анкету на сайте "Укрпошты". 

Кроме того, на время карантина национальный почтовый оператор будет бесплатно хранить отправления в отделении. До окончания карантина во всех объектах почтовой связи плата за хранение почтовых отправлений, в частности "Укрпошта Экспресс", "Укрпошта Стандарт" и "Укрпошта SmartBox" не взимается. Также бесплатным будет хранения входящих (импортных) отправлений из-за рубежа.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187381
 
 
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