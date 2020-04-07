 Кабмин подготовил обновленный проект изменений в госбюджет, – премьер

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.

"Это первоочередные шаги правительства в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", – подчеркнул премьер.

"Изменения в бюджет предусматривают изменение акцентов на обеспечение основных потребностей в условиях пандемии. Надеемся, что Верховная Рада как можно быстрее соберется и поддержит наши предложения", – добавил Шмыгаль.

Согласно обнародованным главой правительства данным, проект изменений в госбюджет предусматривает увеличение расходов госбюджета на пенсионное обеспечение со 172,6 млрн грн до 192,3 млрд грн. При этом Фонд борьбы с распространением Covid-19 должен составить 97,1 млрд грн.

В то же время расходы на Министерство обороны останутся на уровне 125 млрд грн, а финансирование ремонта и строительства дорог будет сокращено до 70,8 млрд, Минэкономики – до 17,2 млрд грн.

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Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада не приняла закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" – "за" принятие документа в первом чтении проголосовали 223 народных депутата при минимально необходимых 226 голосах.

Предложение вернуть законопроект в профильный парламентский комитет для подготовки к повторному первому чтению поддержали 273 депутатов, за сокращение срока подготовки документа к повторному первому чтению проголосовали 240 нардепов.

В обновленном проекте изменений в госбюджет на 2020 год Кабмин предложил Верховной Раде увеличить дефицит с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн, уменьшить план доходов с 1,096 трлн грн до 972,6 млрд грн, увеличить план расходов с 1,184 трлн грн до 1,263 трлн грн.

Покрывать увеличен дефицит планируют за счет заимствований. Разрешенный лимит государственного долга на 31 декабря увеличится с 2,045 трлн грн до 2,387 трлн грн.

Законопроект предусматривает создание в составе госбюджета Стабилизационного фонда для борьбы с распространением коронавирусной болезни COVID-19.