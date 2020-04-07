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Все про:Ахметов (976) ДТЭК (687) Герус (106)

 Внефракционный депутат Ахметова требует отставки Геруса с поста главы энергетического комитета Рады

Народный депутат Виктория Гриб (внефракционная), которая до избрания работала менеджером в "ДТЭК Энерго", требует отставки главы парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса ("Слуга Народа") у президента, премьера и спикера.

Соответствующее обращение нардеп опубликовала на своей страничке в Facebook, передает БизнесЦензор.

В первой части своего обращение Гриб акцентирует внимание на том, что Минэкоэнерго на сегодня не имеет руководителя.

Как известно, обязанности министра исполняет первый замминистра Виталий Шубин.

Во второй части она обвиняет Геруса в отсутствии позиции по импорту электроэнергии из РФ и Беларуси, в медийных нападках на компанию ДТЭК Рината Ахметова, в отсутствии организаторских способностей и в искусственном блокировании законопроектов, "призванных решить проблемы энергетической отрасли".

"В связи с этим обращаюсь к вам, уважаемое руководство государства с настойчивой просьбой:

1. Немедленно вмешаться в кризисную ситуация, которая сложилась в энергетической отрасли

2. Рассмотреть вопрос относительно назначения министра энергетики и окружающей среды

2. Рассмотреть результаты работы главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в период его пребывания на должности и определится относительно его соответствию занимаемой должности", - говорится в заявлении Виктории Гриб.

Напомним, ранее движение "Чесно" сообщало о том, что ДТЭК Рината Ахметова финансировало избирательную компанию Виктории Гриб в 2019 году на 105-м избирательном округе в Луганской области.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187377
 
 
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