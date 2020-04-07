 Ахметов потерял 600 позиций в мировом рейтинге миллиардеров, – Forbes

По данным Forbes, Ринат Ахметов остается богатейшим украинцем, передает БизнесЦензор.

По оценке составителей рейтинга, состояние богатейший украинского олигарха сократилось до $2,4 млрд с $6 млрд годом ранее, в связи с чем он опустился с 272 на 875 место в списке богатейших людей планеты.

В список также вошли Виктор Пинчук ($1,3 млрд, 1613 место), Геннадий Боголюбов ($1,2 млрд, 1730 место, Юрий Косюк ($1,1 млрд, 1851 место), Игорь Коломойский ($1 млрд, 1990 место) и Константин Жеваго ($1 млрд, 1990 место).

По сравнению с прошлогодней оценкой, каждый из этих украинских миллиардеров потерял от $0,1 млрд до $0,5 млрд.

Планка вхождения в рейтинг составляет капитал в $1 миллиард.

В 2020 году в рейтинг миллиардеров Forbes насчитывал вошли 2095 человек, что на 58 меньше, чем год назад.

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Как отмечают составители рейтинга, 51% из вошедших в список миллиардеров за год стали беднее, чем в прошлом году. По оценке журнала, в целом активы миллиардеров оцениваются в $8 триллионов, что на $700 млрд меньше, чем в 2019 году.

При этом первое место в рейтинге третий год подряд сохранил основатель Amazon Джефф Безос, несмотря на передачу активов на $36 млрд своей бывшей жене Маккензи Безос в рамках бракоразводного процесса прошлым летом. Личное состояние Безоса оценивается в $113 миллиардов благодаря 15-процентному росту акций Amazon за год со времени составления предыдущего рейтинга.

Основатель Microsoft Билл Гейтс по-прежнему занимает второе место в рейтинге самых богатых, за ним французский магнат и владелец известнейших мировых производителей предметов роскоши Бернар Арно, который впервые опередил Уоррена Баффета.