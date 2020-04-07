 Минцифры создало приложение для отслеживания соблюдения самоизоляции

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

В случае игнорирования данного режима Нацполиция вправе наложить штраф, уточнили в пресс-службе Минцифры.

Согласно информации ведомства, приложение "Дий Вдома" в течение дня на протяжении 14 дней будет присылать зарегистрированным пользователям до 10 push-сообщений. В ответ на них необходимо будет сделать селфи, во время осуществления которого будет включаться считывание геолокации устройства, на котором установлено приложение.

Приложение "Дий Вдома" устанавливается в мобильный телефон пользователя только в том случае, если работники государственных учреждений Министерства здравоохранения эпидемиологического профиля установили, что человек нуждается в самоизоляции, указано в сообщении. Такого человека регистрируют в соответствующей информационной системе как того, что требует самоизоляции. На мобильный телефон ему присылают sms-сообщение со ссылкой для установки приложения.

После установки приложения пользователь должен авторизоваться с помощью номера телефона, по которому его внесли в соответствующий реестр лиц, нуждающихся в карантине. Подтверждение номера телефона происходит с помощью sms-сообщения с паролем для входа.

Следующим шагом пользователь заполняет информацию о месте самоизоляции. После того, как человек подтвердил свое прибытие в место изоляции, он делает и направляет после оповещения свое фото через соответствующую функцию в приложении. Уведомление о необходимости сделать фотоподтверждение приходит человеку в случайном промежутке времени. Фото, направляемые человеком во время карантина, проверяются на соответствие с помощью искусственного интеллекта.

Согласно постановлению Кабинета министров от 11 марта 2020 года №211, если человек нарушает условия обязательной самоизоляции, его могут привлечь к административной ответственности, что предусматривает штраф от 17 тыс. грн или криминальную ответственность.