 Минздрав разрешил частным лаборатория и клиникам проводить ПЦР-тесты на COVID-19

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, частные клиники и лаборатории должны будут отчитываться о каждом случае коронавирусной болезни и информировать об этом региональные учреждения общественного здоровья.

"Это нужно для того, чтобы все случаи попадали в официальную статистику и было проведено должное эпидемиологическое расследовани ", - приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.