 Власти Японии утвердили пакет мер для поддержки экономики на $1 триллион

По словам премьер-министра страны Синдзо Абэ, пакет включает предоставление помощи на сумму 6 триллионов иен для домохозяйств и небольших компаний, а также отсрочки платежей по налогам и сборам для бизнеса на сумму 26 триллионов иен, передает БизнесЦензор со ссылкой на Kyodo News.

Как отмечает агентство, утвержденный пакет помощи намного превышает чрезвычайный пакет на 56,8 триллиона иен во время финансового кризиса 2008 года.

В частности, правительство планирует выплатить по 300 тыс. иен малообеспеченным домохозяйствам, которые потеряли более половины своего дохода в результате вспышки вируса. Домохозяйства с детьми получат единовременные выплаты в размере 10 тыс. иен за ребенка.

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Владельцам малого бизнеса будут предоставлены субсидии в размере до 2 миллионов иен, если их доходы значительно упадут, чтобы помочь им продолжить бизнес и сохранить рабочие места.

При этом правительство планирует мотивировать частные банки предоставлять кредиты без процентов и залогов. Такие кредиты уже предоставляются государственными финансовыми институтами.

Малые и средние компании, страдающие от резкого снижения продаж, будут полностью освобождены от уплаты налогов, таких как налоги на потребление и имущество.

Правительство также потратит 13,9 млрд. иен, чтобы утроить национальный запас противогриппозного препарата Avigan, достаточный для лечения двух миллионов человек, после сообщений о том, что препарат доказал свою эффективность в лечении COVID-19.