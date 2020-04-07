 НАПК не получало обращения партии Зеленского об отказе от денег из госбюджета

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос журналистов Bihus.Info, передает БизнесЦензор.

"По состоянию на 3 апреля в Национальное агентство от политической партии "Слуга народа" заявление об отказе от государственного финансирования не поступало, поэтому никаких решений о прекращении государственного финансирования политической партии не принималось", – сказано в ответе ведомства.

Еще в конце марта председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что политсила отказалась от госфинансирования до конца года.

"На деятельность партии в 2020 году должно быть выделено более 200 млн грн. Мы считаем, что эти деньги лучше отдать медикам. "Слуга народа" уже отказалась от госфинансирования до конца года. Призываем коллег по парламенту сделать то же самое", – заявлял Корниенко 26 марта.

В партии в тот же день уточнили, что планируют перенаправить всю сумму бюджетного финансирования в Стабилизационный фонд, создаваемый Кабинетом министров.

Однако как пояснили в НАПК, подобное заявление председателя партии "Слуга народа" не может быть реализовано в рамках действующего законодательства, поскольку отказаться от финансирования только на один год невозможно. По закону финансирование получается на весь период – то есть от выборов до выборов.

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"Таким образом, в случае получения Национальным агентством соответствующего заявления и принятия им соответствующего решения, Национальное агентство подготовит обращение в Министерство финансов об уменьшении соответствующего бюджетного назначения. Стоит заметить, что действующим законодательством не предусмотрено отказа от государственного финансирования на определенный период, а значит следствием принятия Национальным агентством вышеупомянутых действий является прекращение государственного финансирования партии не только на один год, а в целом на весь период такого финансирования", – пояснили в ведомстве.

Журналисты отмечают, что партия также не может самостоятельно перечислить полученные из бюджета деньги в Стабилизационный фонд, ведь государственное финансирование можно использовать исключительно на уставную деятельность политических партий. Благотворительность ею не является.

Более того, госфинансирование партий осуществляется ежеквартально. Соответственно, на момент заявления Корниенко в марте 2020 года, полной суммы, предусмотренной бюджетом на деятельность "Слуги народа" в 2020 году, на счетах партии не было, следовательно, и переслать ее в Стабфонд не могли.

По данным портала публичных финансов e-data, в первом квартале "Слуга народа" получила от НАПУ 35 млн грн на финансирование уставной деятельности. Информации о дальнейших перечисления средств со счетов партии "Слуга народа" портал e-data не содержит.

Напомним, чтобы стимулировать независимость политических партий от частных доноров и влияния олигархов, с конца 2016 года в Украине предусмотрено государственное финансирование их уставной деятельности. Деньги получают партии, которые на парламентских выборах преодолели 5% барьер.

В 2020 году, по данным НАПК, государственное финансирование на уставную деятельность получают пять политических партий – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Европейская Солидарность", "Голос" . На это в бюджете предусмотрено более 280 млн грн, из которых более 140,5 млн грн – на "Слугу народа".