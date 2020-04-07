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Все про:авиасообщение (1547) Ryanair (258)

 Ryanair решил не отказываться от регулярных рейсов до середины апреля

Ryanair объявил о продлении регулярных полетов по сокращенному расписанию до 16 апреля.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Расписание включает 17 маршрутов, которые связывают города Ирландии, Великобритании и Европы.

"Мы работаем с правительствами ЕС, чтобы сохранить минимальное число маршрутов, которые могут потребоваться для выполнения срочных поездок, хотя загрузка этих рейсов очень низкая", - сообщили в Ryanair.

Дежурные маршруты Ryanair до 16 апреля:

  • Дублин - Лондон Станстед
  • Дублин - Лондон Гатвик
  • Дублин - Бирмингем
  • Дублин - Бристоль
  • Дублин - Эдинбург
  • Дублин - Глазго
  • Дублин - Манчестер
  • Дублин - Амстердам
  • Дублин - Брюссель
  • Дублин - Берлин
  • Дублин - Лиссабон
  • Дублин - Кельн
  • Корк - Лондон Станстед
  • Лондон Станстед - Эйндховен
  • Лондон Станстед - Лиссабон
  • Лондон Станстед - Берлин
  • Лондон Станстед - Будапешт

В авиакомпании подчеркнули, что самолеты проходят ежедневную дезинфекцию, а небольшое число пассажиров позволяет поддерживать социальную дистанцию на борту.

Ранее в своем обращении глава Ryanair Group Майкл О’Лири прогнозировал, что в течение апреля и мая лоукост не будет выполнять рейсы.

Согласно обнародованной статистике за март 2020 года, авиакомпании группы, в которую помимо Ryanair также входят Laudamotion, Buzz и Malta Air, перевезли 5,7 млн пассажиров, что на 48% меньше показателя за март 2019 года. При этом загрузка кресел в самолетах находилась на уровне 91%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187339
 
 
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