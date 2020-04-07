 Ryanair решил не отказываться от регулярных рейсов до середины апреля

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Расписание включает 17 маршрутов, которые связывают города Ирландии, Великобритании и Европы.

"Мы работаем с правительствами ЕС, чтобы сохранить минимальное число маршрутов, которые могут потребоваться для выполнения срочных поездок, хотя загрузка этих рейсов очень низкая", - сообщили в Ryanair.

Дежурные маршруты Ryanair до 16 апреля:

Дублин - Лондон Станстед

Дублин - Лондон Гатвик

Дублин - Бирмингем

Дублин - Бристоль

Дублин - Эдинбург

Дублин - Глазго

Дублин - Манчестер

Дублин - Амстердам

Дублин - Брюссель

Дублин - Берлин

Дублин - Лиссабон

Дублин - Кельн

Корк - Лондон Станстед

Лондон Станстед - Эйндховен

Лондон Станстед - Лиссабон

Лондон Станстед - Берлин

Лондон Станстед - Будапешт

В авиакомпании подчеркнули, что самолеты проходят ежедневную дезинфекцию, а небольшое число пассажиров позволяет поддерживать социальную дистанцию на борту.

Ранее в своем обращении глава Ryanair Group Майкл О’Лири прогнозировал, что в течение апреля и мая лоукост не будет выполнять рейсы.

Согласно обнародованной статистике за март 2020 года, авиакомпании группы, в которую помимо Ryanair также входят Laudamotion, Buzz и Malta Air, перевезли 5,7 млн пассажиров, что на 48% меньше показателя за март 2019 года. При этом загрузка кресел в самолетах находилась на уровне 91%.