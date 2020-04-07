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 "Укрзализныця" задействовала 147 поездов для бесплатных перевозок пассажиров

Для обеспечения социальной программы по бесплатной перевозке служебными поездами "Укрзализныци" медиков, спасателей, сотрудников Нацполиции и железнодорожников по состоянию на конец марта было задействовано 147 составов, которыми транспортировано почти 14 тыс. человек.

Об этом сообщает медиацентр "Магистраль" железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

"Для перевозок в основном используются локомотивы и пассажирские вагоны ЦМВ", –  сказано в сообщении.

Отмечается, что региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" также привлек дизель-поезда и самоходные мотовозы. Региональные филиалы для обеспечения выполнения производственных процессов организовывали подвоз работников хозяйственными поездами.

"Расписание движения поездов не меняется, поскольку любые изменения в условиях карантина "Укрзалищныця" должна согласовывать с Министерством инфраструктуры Украины. При необходимости к курсирующим поездам будут добавляться вагоны для обеспечения дополнительных мест", –  отметил заместитель начальника Департамента пригородных пассажирских перевозок "Укрзализныци" Сергей Храпатый.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187335
 
 
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