 "Укрзализныця" задействовала 147 поездов для бесплатных перевозок пассажиров

Об этом сообщает медиацентр "Магистраль" железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

"Для перевозок в основном используются локомотивы и пассажирские вагоны ЦМВ", – сказано в сообщении.

Отмечается, что региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" также привлек дизель-поезда и самоходные мотовозы. Региональные филиалы для обеспечения выполнения производственных процессов организовывали подвоз работников хозяйственными поездами.

"Расписание движения поездов не меняется, поскольку любые изменения в условиях карантина "Укрзалищныця" должна согласовывать с Министерством инфраструктуры Украины. При необходимости к курсирующим поездам будут добавляться вагоны для обеспечения дополнительных мест", – отметил заместитель начальника Департамента пригородных пассажирских перевозок "Укрзализныци" Сергей Храпатый.