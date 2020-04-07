[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 26.92 28.82
 Аграрный рынок
  312  0
Все про:зерно (415) пшеница (83) экспорт (1669) зерновые (434) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (37)

 Темпы экспорта украинской пшеницы сократились в 3 раза, – Минэкономики

Среднесуточная отгрузка экспортных поставок пшеницы за рубеж в апреле сократилась до 14 тыс. тонн, тогда как в марте составляла 44 тыс. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

В целом по состоянию на 6 апреля экспорт пшеницы в 2019/2020 маркетинговом году составил 17,9 млрд тонн.

"Согласно подписанному 30 марта приложением к меморандуму между Минэкономики и ассоциациями, представляющими 99% экспортеров и переработчиков пшеницы, с целью стабилизации рынка было договорено установить предельный экспорт пшеницы в текущем маркетинговом сезоне в объеме 20,2 млн тонн. Таким образом, в течение апреля -июня 2020 года для экспорта доступными остаются 2,3 млн тонн", – отмечается в сообщении.

Читайте также: Зерновая ассоциация и Минэкономики согласовали Меморандум по экспорту пшеницы

В Минэкономики напомнили, что для стабилизации цен на муку из ГПЗКУ и "Аграрного фонда" было закуплено 160 тыс. тонн пшеницы для внутренней переработки и реализации на внутреннем рынке, что позволило произвести 128 тыс. тонн муки.

"Вышеперечисленные факторы позволяют обеспечить внутреннего рынок пшеницей и выполнить действующие экспортные контракты", – подчеркивается в сообщении.

Напомним, в 2018/2019 маркетинговом году было произведено 28,3 млн тонн пшеницы, внутреннее потребление составило 8,2 млн тонн, переходящие остатки – 1,7 млн тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187330
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиАграрный рынок
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авто банки валюта карантин коронавирус НБУ Новости компаний Россия
 
 
 
 
 
 вверх