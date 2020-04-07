 Резервы Нацбанка сократились за месяц на $2,1 миллиарда (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"Уменьшение международных резервов в течение марта было обусловлено, прежде всего, значительными объемами валютных интервенций Национального банка, направленными на сглаживание избыточных курсовых колебаний и-за ажиотажного спроса на валюту со стороны бизнеса и населения", – отмечается в сообщении.

В частности, чистая продажа валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке в марте достигла $2,19 млрд.

"Эти интервенции позволили удовлетворить спрос бизнеса и граждан. В конце месяца ситуация на валютном рынке нормализовалась, а Национальный банк даже вернулся к интервенциям по покупке валюты. В целом НБУ продал $2,45 млрд, а купил – $264 млн", – сказано в сообщении.

Кроме того, на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в марте было направлено $1,12 млрд. Из них $536,7 млн уплачено по облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ), $409,3 млн – по обязательствам правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда. Остальные средства уплачены по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

В то же время НБУ отмечает, что эти расходы из резервов были уравновешены новыми поступлениями в пользу правительства. Так, в течение месяца правительство привлекло $873,2 млн и 276,9 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте.

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Кроме того, на размер резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) и другие операции Национального банка, в результате которых резервы выросли на $16,6 млн (в эквиваленте).

"Текущий объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – отмечается в сообщении.

Нацбанк также сообщил, что, согласно уточненным данным, международные резервы на 1 марта составляли $27,04 млрд, что на $419,6 млн больше, чем было указано в предварительной оценке в начале месяца.

Как сообщалось, по состоянию на 1 марта международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли $26,62 млрд (в эквиваленте), увеличившись в феврале на 1,3% или на $330 млн.