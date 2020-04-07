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 Транспорт, Корпоративные отношения
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Все про:Укрзализныця (2700) Укрпочта (394)

 "Укрзализныця" может начать перевозить сотрудников "Укрпошты"

АО "Укрзализныця" рассматривает возможность перевозки своими служебными поездами сотрудников "Укрпошты".

Об этом сообщает медиацентр "Магистраль" железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

По словам начальника департамента пригородных пассажирских перевозок компании Сергея Храпатого, "Укрпошта" обратилась к "Укрзализныце" с соответствующей просьбой. В настоящее время ведутся переговоры касательно условий перевозки сотрудников этого предприятия.

Он также добавил, что расписание движения поездов менять не планируется. Вероятно, к тем поездам, что уже курсируют, будут добавляться вагоны для обеспечения дополнительных мест.

Как сообщалось, ранее АО "Укрзализныця" запустило услугу бесплатного подвоза своими служебными поездами сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), врачей и правоохранителей к местам работы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187313
 
 
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