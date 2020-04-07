 "Приватбанк" получил 10 миллиардов прибыли за два месяца

Согласно данным отчетности, чистый процентный доход банка в январе-феврале вырос до 3,42 млрд грн, тогда как за первые два месяца 2019 года он составлял 3,16 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

При этом процентные доходы банка составили 5,8 млрд грн (за первые два месяца 2019 года – 5,49 млрд грн), а процентные расходы – 2,38 млрд грн (за первые два месяца 2019 год – 2,33 млрд грн).

Чистый комиссионный доход банка составил 2,76 млрд грн (в январе-феврале 2019 года – 2,6 млрд грн).

Торговый результат составил "плюс" 5,9 млрд грн (за этот же период 2019 года – 1,19 млрд грн), причем положительный результат от операций с финансовыми активами и обязательствами – 6,84 млрд грн (тогда за первые два месяца 2019 было "минус" 441,6 млрд грн). Отрицательный результат от переоценки указан в размере 1,45 млрд грн (за первые два месяца 2019 года было "плюс" 1,25 млрд грн), а положительный результат от операций купли продажи –512,4 млн грн (за первые два месяца 2019 года – 383 млн грн).

Как сообщалось, государственный "Приватбанк" получил по итогам работы в 2019 году 32,6 млрд грн чистой прибыли, по сравнению с 11,67 млрд грн за 2018 год.

Напомним, правительство, по предложению НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

После национализации "Приватбанк" был докапитализирован на сумму около 160 млрд грн. Ранее заместитель председателя правления "Приватбанка" Галина Пахачук констатировала, что около половины процентного дохода банка генерируют гособлигации, полученные в ходе докапитализации.