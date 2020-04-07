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 В Украине могут снова запретить работу продуктовых рынков, – Ляшко

В Украине могут снова запретить работу продовольственных рынков на время карантина, поскольку правоохранители фиксируют нарушения противоэпидемических норм в их работе, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

"Я лично выдал постановление главного государственного санврача, которое четко регламентировало, когда органы местного самоуправления могут позволить открыться рынкам - при соблюдении конкретных условий. Сейчас мы с Нацполицией анализируем ситуацию и видим, что происходят системные нарушения. Первые два дня полиция попробует реагировать, но если не будет никакого эффекта за понедельник-вторник (6-7 апреля), в среду мы отменим это постановление и рынки будут закрыты", - сказал он.

По его словам, аналогичная ситуация с парками - если бы граждане придерживались социальной дистанции, прогулки в парках можно было бы разрешить.

Ранее Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине на период карантина. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача от 30 марта, осуществлять торговлю пищевыми продуктами может только зарегистрированный оператор рынка при условии соблюдения противоэпидемических мер: не более одного человека на 20 кв. м, расстояние между покупателями в очереди – не менее 1,5 м.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице продовольственные рынки не откроются до улучшения ситуации, связанной с распространением COVID-19.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187306
 
 
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