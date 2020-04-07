 Власти Чехии и Дании анонсировали смягчение карантинных ограничений

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила, что с 15 апреля вновь откроются ясли и детские сады, а также заработают начальные школы (с первого по пятый классы), передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

По мнению Фредериксен, это должно помочь родителям детей, которые работают дома.

В то же время другие ограничения, введенные в Дании из-за пандемии болезни COVID-19, останутся в силе до 10 мая. В то же время масштабные собрания будут запрещены до августа.

Сразу после выступления Фредериксен был отменен крупнейший музыкальный фестиваль в Северной Европе Roskilde, который должен был состояться с 27 июня по 4 июля этого года.

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Правительство Чехии также решило ослабить некоторые ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса. В частности, в стране снова позволят заниматься неконтактными видами спорта, например, гольфом и теннисом.

Кроме того, будет разрешена работа ряда магазинов, которые до сих пор остаются закрытыми. Среди них – магазины хозяйственных товаров, товаров для различных хобби и мастерские по ремонту велосипедов. При этом будут ужесточены требования к соблюдению гигиенических норм.

Согласно последним данным базирующегося в США Университета имени Джонса Хопкинса в Дании зафиксировано 4875 заражений коронавируса, 187 человек умерли от болезни и 1489 выздоровели. В Чехии зарегистрировано 4822 случая заражения, которые вызвали 78 смертей, 121 человек выздоровел.

Как сообщалось, накануне правительство Австрии объявило об ослаблении ограничений. Планируется, что с 14 апреля смогут снова открыться маленькие магазины, а также строительные и садово-парковые лавки при условии соблюдения строгих гигиенических норм. С 1 мая запланировано открытие всех магазинов, торговых центров и парикмахерских. В то же время гостиницы и рестораны будут закрыты по меньшей мере до середины мая.