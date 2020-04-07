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 СЕТАМ продал арестованный буксир из-за долгов по зарплате

Государственная исполнительная служба продала на электронных торгах OpenMarket (ГП СЕТАМ) буксир "Николай Иванченко" по 3 млн грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СЕТАМ сообщает БизнесЦензор.

Буксир был выставлен на торги из-за задолженности по заработной плате ГП "Скадовский морской торговый порт" перед работниками. Повышение цены в процессе торгов составило 261% от первоначальной стоимости.

Буксир 1970 года выпуска, регистровой номер SRU010336 находился в рабочем состоянии, на ходу.

"Средства от продажи позволят покрыть долги по заработной плате перед работниками и частично рассчитаться по другим финансовым обязательствам предприятия. Это не первое имущество должника, которое продавалось для погашения задолженности", - сообщил и.о. генерального директора СЕТАМ Александр Мамро.

В арте СЕТАМ выставил на продажу находящийся в Скадовске буксир-кантовщик "Николай Иванченко" в рабочем состоянии и на ходу по стартовой цене 831,658 тыс. грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187284
 
 
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